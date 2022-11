V Ljubljani trenutno primanjkuje deset ginekologov, kar posledično pomeni, da je kar 50.000 žensk v občini Ljubljana brez izbranega ginekologa. In stanje se ne izboljšuje, pravijo ginekologi. Če bo šlo tako naprej, lahko v nekaj letih v Sloveniji brez ginekologa ostane 300.000 žensk. "To je nedopustno, kajti znanje slovenskih ginekologov je v samem svetovnem vrhu. Z zgodnjim odkrivanjem zmanjšujemo smrtnosti žensk zaradi raka materničnega vratu in jajčnikov," so jasni ginekologi.