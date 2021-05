Poiskati družinskega zdravnika misija nemogoče: potrebovali bi 1100 dodatnih

Zadnje leto je večina več ali manj delovala na daljavo, prek telefonskih klicev ali elektronske pošte in to seveda tudi, kadar ste poročali o zdravstvenih težavah, ki s covidom nimajo zveze. Osebni zdravniki so denimo še vedno prvi naslov tudi za prijavo na cepljenje. Kaj pa, če osebnega zdravnika nimate? Ali ste ga imeli, pa je odšel v pokoj? Poiskati družinskega zdravnika je v Sloveniji žal misija nemogoče. Samo da bi zadostili evropskemu povprečju bi potrebovali dodatnih 1100 osebnih zdravnikov, tudi letošnji razpis za specializacije je privabil na razpisanih 55 mest za družinsko medicino zgolj 21 interesentov. Kje so vzroki in predvsem rešitve?

