Malečnik: ena zdravnica za 2000 pacientov, pa še ta vrača koncesijo

Malečnik je naselje, ki sodi pod mariborsko občino in ima le eno ambulanto z eno zdravnico, ki pa koncesijo vrača. Slednje pomeni, da bo, če rešitve ne najdejo v kratkem, čez slab mesec približno 2000 pacientov ostalo brez izbranega družinskega zdravnika. Prebivalci Malečnika so nad tem zgroženi in ne vedo, kje bodo iskali novega zdravnika, saj so skoraj vsi zasedeni.