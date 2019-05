Na Švedskem odločajo o vnovičnem odprtju primera domnevne spolne zlorabe

Danes bo namestnica glavnega švedskega državnega tožilca Eva-Marie Persson objavila dokončno odločitev glede tega, ali bo tožilstvo znova odprlo preiskavo domnevnega spolnega napada. Kot je znano, soustanovitelj WikiLeaksa Jualian Assange vsakršne obtožbe o omenjenem primeru zavrača.

To so pred dvema letoma opustili – švedski tožilci so takrat svojo odločitev pojasnili s tem, da v času bivanja Assangea v prostorih ekvadorskega veleposlaništva, kamor se je zatekel ravno zato, da bi se izognil izročitvi Švedski zaradi domnevnega spolnega napada, ne morejo nadaljevati.