Primer 'Babica posodi vnučku'

Tokrat je Aleksander Pozvek pripravil učno uro za naše sodstvo. In ne, ni bilo težko, in to, kar boste sodniki videli, je brezplačno. Gre za primer, recimo mu, Babica posodi vnučku, nagajivo mu za potrebe prispevka recimo Rok, neko vsoto, ki jo ta potrebuje. Recimo 400 tisoč evrov. Ko ta denar postane sumljiv organom pregona, pa Rok v tem ne vidi ničesar spornega, od babice je namreč domov prinesel ovojnico s tem denarjem. In to je to, pravi. Pa je res tako?