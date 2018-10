Eden od osumljencev za izginotje Hašodžija naj bi umrl v prometni nesreči

Eden od Savdijcev, ki jih turške oblasti sumijo vpletenosti v izginotje novinarja Hašodžija, naj bi umrl v prometni nesreči v Rijadu. Turške oblasti so identificirale 15 osumljencev, ki so iz Savdske Arabije prispeli v Turčijo na dan izginotja novinarja in se še isti dan – po obisku konzulata – vrnili domov.

Turški časnik Yeni Safak poroča, da je eden od 15 ljudi, ki jih turški preiskovalci sumijo sodelovanja pri domnevnem umoru savdskega novinarja Džamala Hašodžija, umrl v "sumljivi prometni nesreči" v Rijadu. Gre za 31-letnega Mašala Saada Al-Bostanija poročnika savdskih zračnih sil. Je eden od 15 osumljencev, ki so 2. oktobra prispeli v Turčijo in jo zapustili še isti dan, po tem ko so obiskali konzulat Savdske Arabije v Istanbulu ravno v času, ko je tja prišel urejat dokumente Hašodži. Kakšna je bila Al-Bostanijeva vloga pri izginotju novinarja, za zdaj še ni znano. Prav tako niso znane podrobnosti prometne nesreče, v kateri naj bi umrl osumljenec. Turški analitiki špekulirajo, da bi lahko podobna usoda čakala tudi konzula Mohammada Al Utajbija, ki se je v Savdsko Arabijo vrnil na dan, ko so turške oblasti preiskale konzulat.

Turški preiskovalci so včeraj nadaljevali s preiskavo na savdskem konzulatu v Istanbulu. FOTO: AP

Washington Post zahteva, naj Hašodžijevo izginotje razišče Svet ZN za človekove pravice Ameriški časopis Washington Post v kritičnem uredniškem komentarju zahteva, naj izginotje in najverjetnejšo smrt njegovega kolumnista Džamala Hašodžija razišče Svet ZN za človekove pravice, vlado predsednika ZDA Donalda Trumpa pa obtožuje diplomatskega pometanja zadeve pod preprogo. Komentar z zgovornim naslovom Zakaj Trumpova vlada čisti nesnago Savdske Arabije kritizira državnega sekretarja ZDA Mika Pompea, ki je šel v torek v Rijad, da od savdskih vladarjev zahteva pojasnila, vendar je ves nasmejan s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom ob strani deloval veliko manj odločen, da izve resnico, kot pa da de facto vladarju Savdske Arabije pomaga pobegniti krizi, ki jo je sprožil.

Časopis dodaja, da je najboljša metafora za Pompeovo diplomacijo to, kar so novinarji videli pred savdskim konzulatom v Istanbulu – čistilno ekipo z vedri, čistili in metlami za brisanje. Trump po mnenju časopisa nakazuje, da je več kot pripravljen pomagati pri tem izmikanju odgovornosti. Med drugim s svojim tvitom o telefonskem pogovoru s savdskim vladarjem, ki mu je zanikal, da bi kaj vedel o Hašodžiju. Trump nenehno opozarja, da Hašodži ni ameriški, ampak savdski državljan, in s tem namiguje, da Washingtonu ni potrebno ukrepati, čeprav je Hašodži živel v ZDA z dovoljenjem za delo in bivanje oziroma tako imenovano zeleno karto. Potem tudi nenehno prinaša na dan 110 milijard dolarjev vredne pogodbe za prodajo orožja Rijadu, skupaj z nekaterimi kongresnimi zavezniki pa poudarja, da je Savdska Arabija pomemben zaveznik ZDA na Bližnjem vzhodu, s katero skupaj pritiskajo na Iran. Trump je sicer v sredo skušal zanikati, da pomaga Savdski Arabiji, da se izogne odgovornosti. "Ne, nikakor ne, želim le izvedeti, kaj se je zgodilo. Nič ne bom zakrival," je dejal in povedal, da do konca tedna pričakuje celovito poročilo Pompea. Trumpu se je zdelo pomembno tudi tvitniti, da nima nobenih investicij v Savdski Arabiji, tako kot jih nima niti v Rusiji. To je sicer res, vendar imajo Rusi in Savdijci investicije v Trumpovih nepremičninah, savdska vlada pa je najboljša stranka Trumpovega hotela v Washingtonu, kar sproža kritike, da je ameriška vlada na prodaj.

Osumljenec za mučenje naj bi bil znan kot pogost spremljevalec princa Mohameda bin Salmana, trije so člani njegove osebne varnostne službe, eden od osumljencev pa naj bi bil medicinski strokovnjak za trupla oziroma obdukcije. Slednji naj bi bil doktor Salah al Tubajgi. Turške oblasti naj bi ga videle z žago za kosti, ko je priletel in odletel iz Istanbula.