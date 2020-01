Inšpekcija že obiskala vrtec Ruše, primer obravnava tudi policija

Ministrstvo je bilo včeraj jasno: privezovanje otrok na stole je nedopustno, pa čeprav so si s temi pasovi, kot nam je včeraj razlagal ravnatelj vrtca, vzgojiteljice pomagale zgolj zato, da jim tisti najmlajši ne bi zlezli pod mizo. Njihovi starši pa so se s tem strinjali: ''V prvi vrsti je treba povedati, da so vsi starši seznanjeni s pripenjanjem otrok iz varnostnih razlogov, ravno iz tega vidika, da so lahko otroci pri mizi aktivni. To je blago, običajen trak, absolutno ne, da bi otroka stiskalo, vzgojiteljice poskrbijo za to, da je varno in pa udobno pripet,'' je včeraj povedal Ladislav Pepelnik, ravnatelj osnovne šole Janka Glazerja in vrtca Ruše.