Eden od osumljencev ruski polkovnik z odlikovanjem Putina

Po navedbah spletnih preiskovalnih strani Bellingcat in Insider Russia se za imenom Ruslan Boširov, ki je znan kot enem izmed dveh osumljencev marčevskega napada na nekdanjega ruskega agenta Skripala in njegove hčerke, skriva ime ruskega polkovnika, ki se je boril tudi v Čečeniji, za svoje vojaško delo pa prejel celo najvišjo državno nagrado.

Preiskovalna spletna stran Bellingcat v sodeluvanju s ruskim spletnim portalom Insider Russia sta se dokopala do pravih identitet Aleksandra Petrova in Ruslana Boširova, ki so ju britanske oblasti razglasile za glavna osumljenca napada z živčnim strupom novičok na nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julie marca letos v Salisburyju.

Žrtvi marčevskega napada sta bila nekdanji ruski agent Sergej Skripal in njegova hči Julija.

Po poročanju preiskovalnih novičarskih spletnih strani Bellingcat in Insider Russia naj bi bila omenjena osumljenca ne samo častnika ruske vojaške obveščevalne službe, bolj znane kot GRU, zdaj so se dokopali še do informacij, na podlagi katerih lahko tudi uradno potrdijo identiteto enega od njiju – v intervjuju na ruski televiziji sta se pojavila z imeni Ruslan Boširov in Aleksander Petrov.

Za alter egom Boširov se skriva pravo ime Anatoliy Chepiga. FOTO: AP

Za izmišljenim imenom prvega se po informacijah spletnih portalov skriva polkovnik Anatoliy Chepiga, visoko odlikovan polkovnik, prejemnik najvišje ruske državne nagrade, imenovane Heroj Ruske federacije. Pravo identiteto enega od dveh osumljencev so razkrili na podlagi večjega števila virov, ki so povezani s Chepigom oziroma s samo preiskavo. Navedena ugotovitev odpravlja morebiten dvom, da sta napad z novičokom domnevno zakrivila ruska častnika v okviru tajne vladne misije. Putin bi lahko vedel za identiteto polkovnika Medtem ko lahko ruski državljani na splošno posedujejo več kot en potni list, noben civilist ali celo član obveščevalnih služb na osebnem potovanju ne more prestopiti državne meje z lažno identiteto. Omenjeno odkritje prav tako osvetljujejo obseg velikih prizadevanj Rusije na področju zaščite identitete uradnikov. Kot smo že poročali, je ruski predsednik Vladimir Putinjavno izjavil, da sta "Boshirov" in "Petrov" civilista. Ker je ustaljena praksa, da nagrade Heroj Ruske federacije podeljuje sam ruski predsednik osebno, je zelo verjetno, da je Putin vedel za identiteto polkovnika Chepiga, saj to nagrado vsako leto prejme zgolj peščica posameznikov.