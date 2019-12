Primer skupinskega posilstva v Indiji: policija ubila štiri osumljence

Štirje moški so bili v policijskem pridržanju, v zgodnjih petkovih jutranjih urah pa so jih odpeljali nazaj na kraj, kjer so izvedli krut zločin. Kot je povedal tamkajšnji policijski komisar VC Sajjanar, so želeli rekonstruirati potek zločina. Policisti pa so nato osumljence ustrelili, potem ko so jim ti poskušali ukrasti orožje in pobegniti. Pri tem sta bila dva policista tudi poškodovana.