Primer zlorabe otrok v vrtcu Kengurujčki se seli na sodišče, obtožnica bremeni 67-letnico

Prisilno hranjenje, povijanje otrok v odejo, da bi njihov jok potihnil. Pretresljivi prizori in posnetki iz vrtca Kengurujčki, ki smo jih lahko videli pred dvema letoma, se selijo na sodišče. Obtožnica naj bi bremenila eno fizično osebo, 67-letno Branimiro Vrečar, ki je kot varuška slabo leto trpinčila in zanemarjala vsaj deset otrok, starih od enega do treh let, ki so bili tam v varstvu. Tožilstvo ji očita več kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletnih oseb, surovega ravnanja in trpinčenja, za kar ji grozi do pet let zapora.