Britanski zunanji minister tarča kritik, ker je EU primerjal s Sovjetsko zvezo

Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je na letnem kongresu konservativcev v Birminghamu zbranim delegatom dejal, da želi Evropska unija kaznovati Veliko Britanijo zaradi brexita. Odnos EU je nato primerjal s prizadevanji nekdanje Sovjetske zveze, da bi preprečila osamosvojitev posameznih republik, in s tem povzročil razburjenje.

"Očitno menite, da lahko klub obdržite s kaznovanjem članice, ki ga želi zapustiti," je Hunt nagovoril Bruselj. "EU je bila ustanovljena za zaščito svobode. Sovjetska zveza je ljudem preprečila odhod," je dodal.

"Izkušnja iz zgodovine je jasna: Če boste EU spremenili v zapor, se želja po odhodu ne bo zmanjšala. Rasla bo in ne bomo edini zapornik, ki bo želel pobegniti," je še dejal.

'Te bedarije niso dostojne britanskega zunanjega ministra'

Predstavnik za stike z javnostmi Evropske komisije Margaritis Schinas je takole pokomentiral njegove opazke: "Spoštljivo bom dejal, da bi vsem prišlo prav – še posebej pa ministrom za zunanje zadeve – da na vsake toliko časa odprejo zgodovinske učbenike."

Tudi dva nekdanja britanska zunanja ministra sta obsodila Huntove opazke. "Te bedarije niso dostojne britanskega zunanjega ministra," je dejal Peter Ricketts, ki je bil minister med leti 2006 in 2010. "EU ni sovjetski zapor. Njena pravna ureditev je prinesla mir in blagostanje po stoletju vojne. Naša odločitev, da jo zapustimo, je vedno pomenila, da bomo na slabšem," je dejal.

Z Rickettsom se je strinjal tudi njegov naslednik Simon Fraser. "Karkoli si mislite o brexitu, gre za šokantno napako presoje, ko britanski zunanji minister Evropsko unijo primerja s Sovjetsko zvezo," je dejal.

'Opravičite se, Jeremy Hunt'

Radoslaw Sikorski, poljski politik in nekdanji zunanji minister v vladi Donalda Tuska, zahteva opravičilo od Hunta. Poudaril je, da je primerjava EU in Sovjetske zveze "cenena in žaljiva, še posebej za tiste, ki so živeli pod Sovjetsko zvezo". "Vas je Rdeča armada prisilila, da se pridružite? Koliko milijonov je Bruselj iztrebil? Gulag, če zahtevate referendum o neodvisnosti? Opravičite se, Jeremy Hunt," je zapisal na Twitterju.