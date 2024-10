Nad špekulativno nakupovanje nepremičnin z uvedbo davka

Z visokimi cenami nepremičnin se borijo tudi pri naših južnih sosedih. Vlada se je odločila, da gre nad špekulativno kupovanje nepremičnin z davkom na nepremičnine. Kaj to pomeni za Slovence, ki so lastniki vikendov in so do zdaj plačevali tako imenovani vikendaški davek, ki znaša največ pet evrov na kvadratni meter? Višina davka, ki ga bodo uvedli prvega januarja prihodnje leto, bo od 60 centov do 8 evrov, določale ga bodo občine, ki se lahko odločijo tudi, da ga ne bodo zaračunavale. Plačevali ga boste tudi lastniki vikendov, a pozor: če boste nepremičnino oddajali v dolgoročni najem ali boste v njej živeli, boste davka oproščeni.