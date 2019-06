Primoran odstopiti, ker je komentiral neprisotnost žensk pri 'Zadnji večerji'

Nadškofija v čilskem Santiagu uradnega razloga za škofov odhod v izjavi ni podala. Vse, kar so zapisali, je, da je papež njegov odstop s položaja sprejel"v prid enotnosti in v dobro Cerkve".

Škof je svoj kratki mandat začel s televizijskim intervjujem v maju. V njem je izjavil, da za mizo pri "Zadnji večerji" ne sedi nobena ženska in da moramo to spoštovati.

"Jezus Kristus je sprejel odločitve, ki niso bile ideološke … in želimo mu biti zvesti," je komentiral primanjkljaj ženske navzočnosti.

K temu je dodal, da morda pa ženske "želijo biti v sobi zadaj". Njegove pripombe so nato sprožile burne reakcije s strani skupin za pravice žensk in kritikov čilske katoliške cerkve ter tako še dodatno omajale zaupanje v tamkajšnje cerkveno vodstvo.

Zadnja večerja je sicer dogodek, ko je Jezus Kristus zadnjič večerjal s svojimi učenci, preden je bil izdan in usmrčen. Spomin na ta dogodek kristjani obhajajo na Veliki četrtek in pri vsaki sveti maši. Zadnja večerja je imela odločilen vpliva na nastajajoče krščanstvo, v prvih stoletjih so kristjani izoblikovali svoje bogoslužje prav na temelju njene ponovitve. Ta je bila do sedaj upodobljena v številnih umetniških delih, najbolj znana je zagotovo upodobitevLeonarda da Vincija. Njegova freska se nahaja v dominikanskem samostanu ob cerkvi Santa Maria della Grazia v Milanu.