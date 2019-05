Primož Roglič navdušuje z neverjetno predstavo

Primož Roglič navdušuje še naprej. Ne dež, ne ciljni klanec mu ne moreta do živega. Druga vožnja na čas na 102. Giru in druga dominacija slovenskega kolasarja iz Zasavja. Vseskozi v kar neverjetni aerodinamični drži, odločno in predvsem najhitreje. Svetovna javnost je navdušena, njegovi konkurenti pa bržkone malce manj. Martin Hvastja je v oddaji Svet na Kanalu A spregovoril o Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču.