Če do zdaj še niste brali Trubarja, Dalmatina, Krelja in drugih slovenskih reformatorjev, jih zdaj lahko berete na zelo enostaven način. Njihova dela, kot so Katekizem, Hišna postila, Cerkovna ordninga in Dalmatinova Biblija, so namreč doživela reformacijo in so zdaj dostopna le z nekaj kliki. V ta velik zalogaj je zagrizel Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.