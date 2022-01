Princ Andrew naj bi želel na hitro prodati svojo brunarico v Švici

Novo leto, novi problemi za britansko kraljevo družino. Princ Harry naj bi letos objavil "spomine", ki utegnejo še poslabšati odnose med kraljevo družino ter njim in Meghan. Kraljici, ki letos praznuje platinasti jubilej, 70 let vladavine in 96. rojstni dan, pa najbolj beli lase srednji sin, princ Andrew. Pristojni ameriški sodnik naj bi kmalu sporočil, ali bo dovolil ali zavrnil civilno tožbo, ki jo je proti princu vložila Virginia Giuffre, nekdanja mladoletna seks sužnja pokojnega ameriškega pedofila, milijarderja in prinčevega prijatelja Jeffreyja Epsteina. Njene obtožbe so že dolgo znane. Virginia trdi, da jo je princ trikrat "spolno napadel", ko je imela sedemnajst let.