Princ Andrew ob vse časti vojaških naslovov in pokroviteljstev

Ker je osramotil kraljevo družino in okrnil njen ugled, je britanska kraljica Elizabeta II. drugega sina, princa Andrewa, kaznovala z odvzemom vseh častnih vojaških naslov in pokroviteljstev. Iz Buckinghamske palače so še sporočili, da so princu odvzeli naziv njegova kraljeva visokost. Prestolonaslednik princ Charles in princ William naj bi na kriznem sestanku kraljeve družine celo zahtevala, da Andrewa povsem izključijo iz družine. Princ Andrew, ki je zaradi obtožbe o spolni zlorabi mladoletnice že konec leta 2019 odstopil od vseh svojih kraljevih dolžnosti, je po princu Harryju že drugi član iz hiše Windsor, ki se mu je kraljeva družina odpovedala.