Princ Andrew šokiran nad obtožbami o spolnih zlorabah

Princ Andrew je bil deset let posebni britanski odposlanec za mednarodno trgovino in naložbe, a je leta 2011 zaradi intenzivne preiskave o njegovih povezavah z Epsteinom in drugimi kontroverznimi osebami s položaja odstopil.

Česa je bil Epstein obtožen?

Epsteina je policija aretirala prejšnji mesec, po tem ko je z zasebnim letalom pristal v New Jerseyju. Izrekel se je za nedolžnega. Ostal je v priporu, sodnik mu zaradi begosumnosti in 'močnih vez' prav tako ni dodelil varščine. Iz obtožnice izhaja, da naj bi med letoma 2002 in 2005 spolno izkoriščal mladoletnice, nekatere so bile stare le 14 let. Zlorabljal jih je v svojem luksuznem domovanju v New Yorku in v rezidenci na Floridi, za spolne usluge pa jim je plačeval več sto dolarjev. Zalomilo se je pri 14-letnici, ki ga je prijavila policiji in preiskava je odkrila okrog 30 podobnih žrtev. Epstein je vedel, da so dekleta mladoletna, še piše v obtožnici.