Zadnje slovo od princa Filipa v družinskem krogu

V kapeli sv. Jurija v Windsorju bodo pokopali princa Filipa, vojvodo Edinburškega. Zadnje slovo od soproga britanske kraljice Elizabete II. bo zaradi pandemije potekalo v najožjem družinskem krogu. Bližje, kot je družinski, ceremonialni pogreb princa Filipa, bolj je pozornost usmerjena na razkol v družini, ki ga je prinesla osamosvojitev Harryja in Meghan. Oziroma na vprašanje, ali bo kraljeva družina pogreb izkoristila za spravo. Kaj pomeni to, da William in Harry za dedkovo krsto ne bosta korakala drug ob drugem?

icon-expand