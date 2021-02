Princ Harry in Meghan Markle na valentinovo sporočila, da pričakujeta drugega otroka

Archie Harrison, prvorojenec britanskega princa Harryja in nekdanje ameriške igralke Meghan Markle, ki bo maja praznoval drugi rojstni dan, bo postal veliki brat. Novico, da pričakujeta drugega otroka in da sta presrečna, je par naznanil na valentinovo. Nista pa izdala spola in kdaj bo otrok privekal na svet. Čeprav sta se odcepila od britanske kraljeve družine in se odpovedala uradnim dolžnostim na kraljevem dvoru, jima je Buckinghamska palača poslala tople čestitke.

