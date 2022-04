Princ Harry s svojo aroganco skalil rojstnodnevno praznovanje kraljice Elizabete

Njeno veličanstvo, britanska kraljica Elizabeta II., je danes dopolnila 96 let. Rojstni dan praznuje v krogu družine in prijateljev na svojem posestvu Sandringham. V čast kraljici je iz londonskega Hayd Parka in pristanišča Tower zadonelo 62 topovskih in 41 salv iz pušk. Praznovanje osebnega jubileja monarhinje pa je žal spet enkrat skalil princ Harry. Buckinghamska palača, ki je danes objavila prikupno fotografijo kraljice med njenima belima ponijema, naj bi se odločila, da ne bo več komentirala provokacij kraljičinega vnuka. Kraljeva družina in osebje, ki skrbi za kraljico, naj bi Harryju očitala "osupljivo aroganco", ker je v najnovejšem intervjuju dejal, da se je želel prepričati, da je zaščitena. Potrpljenje z mlajšim sinom naj bi izgubil celo prestolonaslednik, princ Charles. So upanja za spravo v družini med junijskim praznovanjem kraljičinega uradnega rojstnega dne in platinastega jubileja, 70-letnice vladavine, spet splavala po vodi, čeprav je monarhinja na slavje povabila tudi Harryja in Meghan?