Je princ William svojega mlajšega brata poskušal odvrniti od Meghan?

V Veliki Britaniji eksplozivno odmeva knjiga o princu Harryju in Meghan Markle. Knjiga ’Odkritje svobode’ naj bi vsebovala njuno različico odcepitve in razloge zanjo, čeprav sta zanikala kakršno koli sodelovanje z avtorjema, ki naj bi jima bila naklonjena. Pogovarjala naj bi se le z njunimi prijatelji in uslužbenci dvora. Knjiga med drugim razkriva tudi, da naj bi princ William poskušal Harryja odvrniti od Meghan, saj naj bi mislil, da je mlajši brat le zaslepljen s poželenjem.