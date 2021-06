Princa William in Harry bosta razkrila spomenik princese Diane

Princa William in Harry, ki je že od petka sam v Britaniji, bosta razkrila prvi spomenik njune mame princese Diane, za katerega sta se odločila in ga naročila leta 2017. Spomenik, skrit očem, že stoji na vrtu Kensingtonske palače, ki je bila njen zadnji dom. Zdaj tam domujejo starejši sin William, Kate in njuni trije otroci. Princ Harry se je nepričakovano pojavil v posneti video čestitki letošnjim dobitnikom Dianine nagrade, ki jo mladim aktivistom po svetu podeljuje dobrodelna organizacija z njenim imenom.

