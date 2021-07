Princa William in Harry odkrila spomenik materi Diani

Spomenik, ki sta ga pri znanem kiparju naročila leta 2017, stoji na vrhu tako imenovanega "Potopljenega vrta" Kensingtonske palače, ki je bila zadnji Dianin dom. Njena tragična smrt konec avgusta leta 1997, ko je imela komaj 36 let, je ganila Britance in svet. "Zasebnega" odkritja spomenika, ki so se ga poleg princev udeležili Dianini sestri in brat, ni prenašala televizija. Posnetke in fotografije so vsi dobili potem, ko je bilo razkritje spomenika že mimo. Z enourno zamudo.

icon-expand