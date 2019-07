Jordanska princesa zapustila dubajskega šejka in pobegnila s 35 milijoni evrov

Zdaj se po poročanju BBC-ja v strahu za svoje življenje skriva v Londonu in se s pomočjo odvetnikov pripravlja na ločitveni boj. Vzrok za beg so po besedah virov blizu nje na novo odkrita dejstva o lanskem pobegu šejkove hčerke Latife , ki so jo močno razburila. Posledično je bila pod nenehnim pritiskom svojega moža in njegove družine, zaradi česar se tam ni več počutila varno. Boji se, da bodo zdaj ugrabili tudi njo in jo odpeljali nazaj v Dubaj, še poročaBBC.

"Medtem ko cel svet spremlja pobeg princese Haye, ki naj bi s seboj odnesla milijone, se sestri Kalid skrivata v Turčiji v nenehnem strahu za svoje življenje in si obupano prizadevata za azil, preden ju družina najde," so zapisali in opozorili, da je zatiranje žensk v zalivskih državah široko razširjeno. "Niso vse ženske, ki bežijo od svojih nasilnih družin, kraljeve krvi. Latifa in Haya sta le vrh ledene gore. Nasilje v družini in zatiranje žensk je tako močno razširjeno, da ga najdemo tudi v najvišjem družbenem sloju. Niti žene in hčerke voditeljev niso varne, situacija za običajne ženske pa je še veliko slabša."

Kot je povedala Radha, se princesa Haya sploh še ni oglasila, pa je njena zgodba že zasenčila zgodbo Due in Dalal, ki na družbenih omrežjih že več tednov, odkar sta v nevarnosti, prosita za pomoč. Zdaj, ko sta se odrekli islamu in imena svojih mučiteljev javno objavili, je njuno življenje resno ogroženo.

"Dua in Dalal sta trpeli zlorabo, diskriminacijo, tiranijo in podrejanje vse od otroštva do danes. Še po pobegu v Turčijo ju preganjajo, strah pred deportacijo in vrnitvijo v grozljive pogoje pa ju spremlja vsak dan. V Savdski Arabiji bosta obtoženi izdaje, opustitve, pobega ... za takšne grehe jima grozi, da bosta javno obglavljeni. Vsak dan, ko sta v Turčiji, sta ogroženi. Navsezadnje so savdijske oblasti umorile Džamala Hašokdžija. Nimata milijonov na bančnih računih in kontaktov visoko v družbi. Nista slavni in nista kraljeve krvi. To, kako se bo mednarodna skupnost odzvala na njun primer, bo pokazalo, kako resni smo glede pravic žensk v arabskem svetu, ker gre za dve povsem običajni dekleti z veliko poguma, a brez sredstev," so še zapisali.

Moška dominacija je v tej regiji endemična in če ne bo sprememb, bo od doma bežalo vse več žensk, še opozarjajo. "Nujno je, da zahodne države tem trpinčenim ženskam ponudijo zatočišče in jim omogočijo novo življenje, brez zatiranja. Sčasoma bo družba v zalivskih državah spoznala, da mora narediti spremembe."