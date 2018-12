'Princesa je problematično in ranljivo dekle, ki potrebuje pomoč'

Nekdanja visoka komisarka pri Združenih narodih Mary Robinson in hkrati nekdanja predsednica Irske je po ekskluzivnem intervjuju za britanskiBBC, kjer je opisala nedavno srečanje s pogrešano dubajsko princeso Šejko Latifo, požela val neodobravanja. Organizacije, ki se borijo za človekove pravice, so njen govor že označile za sramoten in "zaigran".

"Vsak, ki je kdaj že slišal zgodbo princese Latife in je danes poslušal intervju z Robinsonovo, je verjetno osupel nad dejstvom, da je gospa dobesedno recitirala scenarij oblasti ZAE," je sporočila Radha Stirling , vodja organizacije Detained in Dubai, ki je podprla osebi, ki sta princesi pomagali pri sicer neuspešnem pobegu iz "zlate kletke".

Robinsonova je v intervjuju med drugim dejala, da naj bi bila Latifa, sicer hčerka dubajskega šejka Mohameda Bin Rashida Al Maktouma , "težavna mlada dama". Princesa naj bi po njenih besedah obžalovala objavo videoposnetka, na katerem trdi, da je bila v Dubaju več let zaprta in podvržena nasilju.

Princesa pobeg načrtovala več let

Dubajska princesa Latifa bin Mohamed Al Maktumje konec februarja pobegnila od doma, da bi lahko živela normalno življenje. Zaradi strogih zakonov in tiranskega očeta ji namreč to ni bilo omogočeno. Na pobegu z luskuzno ladjo so jo v mednarodnih vodah blizu indijske obale ujeli vojaki njenega očeta in jo s silo odpeljali nazaj v Združene arabske emirate. Od takrat je ni videl nihče.

Oblasti so zanikale vse obtožbe, da naj bi princeso po pobegu zaprli – po njihovih besedah naj bi bila ves čas v krogu svoje družine.

Ministrstvo za zunanje zadeve je nato 15. decembra objavilo fotografijo, na kateri princesa Latifa pozira z Robinsonovo.

"Robinsonova v intervjuju ni omenila, da je princesa pobeg načrtovala skoraj desetletje. Ni govorila o nezakonitem napadu na ladjo in o tem, da je Latifa zaprosila za azil. Le robotsko je brala uradno izjavo oblasti ZAE in to je zaskrbljujoče," je dokaj neuspešen intervju nekdanje irske predsednice komentirala Stirlingova.