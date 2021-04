Kmalu bodo cepljeni tudi slovenski olimpijci

Med tistimi, ki bodo na vrsti za cepljenje, so tudi slovenski športniki, ki bodo nastopili na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, saj jih je vlada uvrstila med prioritetne skupine. Cepljeni bodo v petek, po informacijah olimpijskega komiteja je za cepljenje zainteresiranih kar 90 odstotkov slovenskih olimpijcev. Cepljenje sicer ni pogoj za nastop športnikov na olimpijskih igrah, ki bodo v Tokiu potekale med 23. julijem in 8. avgustom letos, a je medicinska komisija OKS to članom slovenske reprezentance priporočila.

icon-expand