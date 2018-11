Pripadniki izoliranega plemena na odročnem otoku ubili ameriškega turista

Moškega so zadnjič videli, ko so ga prejšnji teden tam odložili ribiči. 27-letnik je želel na pustolovsko potovanje in je prepričal ribiče, da so ga odložili v bližini otoka, do katerega je nato priplul s kanujem.

Policija je aretirala sedem oseb, med drugim ribiče, ki so Američana prepeljali do otoka. Še vedno pa poteka preiskava, saj ne morejo priti do trupla.

Ribiči so policiji sicer povedali, da so videli, kako so turista napadli z loki in puščicami ter ga vlekli po plaži. Ko so odpluli, so še videli, kako je bil turist do polovice zakopan v pesek.

Otok, ki je del Andamanskih otokov, je sicer indijska vlada zaradi varnosti zaprla za javnost. Sentinelci so namreč zelo občutljivi na različne bolezni iz zunanjega sveta, prav tako pa veljajo za zelo nasilno pleme lovcev in nabiralcev.