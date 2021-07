Pripadniki rumenih jopičev so bili pridržani zakonito

Generalni direktor Policije Anton Olaj je predstavil ugotovitve strokovnega nadzora v zvezi z ukrepanjem na alternativni proslavi 25. junija. Na Prešernovem trgu na dan državnosti so policisti 13 pripadnikov rumenih jopičev, ki so tja prišli s transparentom, pridržali zakonito in skladno z načelom sorazmernosti, je pokazal strokovni nadzor. Nadzor pa je pokazal tudi to, da bi policisti morali na licu mesta ukrepati enako tudi zoper četverico tako imenovane protestne ljudske skupščine, ki je kršila javni red in mir.

