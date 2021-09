Pripadniki slovenske in zavezniških vojsk začeli mednarodne vojaške vaje

Brez bojnih sekir, a z veliko druge bojne opreme se bodo za napredne taktike v naslednjih tednih v Sloveniji urili pripadniki slovenske in zavezniških vojsk. Na območju Cerkelj ob Krki, osrednjega vadišča v Postojni in Bohinjske Bele se bodo v prihodnjih tednih namreč odvijale mednarodne vojaške vaje, s katerimi se bodo udeleženci urili v bojnih postopkih pehote ob letalski podpori in gorskem bojevanju, usposabljali pa se bodo tudi v letalstvu in padalstvu.