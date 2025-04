Priporočene zaloge za 72-urno preživetje: kaj pravzaprav potrebujemo?

Koliko ur bi lahko preživeli doma, če bi prišlo do izrednih razmer, ki bi omejile dostop do hrane, zdravil in drugih za življenje nujnih dobrin? Iz Bruslja prihajajo pozivi, naj bo zaloga tako velika, da bi preživeli 72 ur oziroma tri dni. In če je ob tem pozivu marsikdo pomislil, ali je to res potrebno, pa je dejstvo, da sta ozaveščenost in pripravljenost na izredne razmere v Evropi precej nižji kot pri nas. Švedska, Finska in Norveška so svojim državljanom začele pošiljati knjižico z nasveti, kako naj ravnajo v primeru nepričakovanih kriz. Navodila za pripravo paketov za preživetje je pripravila tudi Francija. Nemčija pa načrtuje obnovo starih in gradnjo novih zaklonišč.