V petek proslavljajo pravoslavni verniki, saj je badnji dan, torej dan pred božičem. V soboto pa nastopi še božič. Tako kot kristjani bodo tudi pravoslavci praznike preživeli v krogu najbližjih, do petka do polnoči pa še vedno velja šesttedenski post, a priprave na obilno pojedino potekajo že na badnji dan. Kakšni običaji veljajo na badnji dan in kako se verniki pripravljajo?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:46 audio-control-play-line Iz 24UR: Badnji dan 02:08 audio-control-play-line Iz SVETA: Praznovanje badnjega dneva icon-chevron-left icon-chevron-right