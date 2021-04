V ponedeljek bo ta veseli dan ali terase gostinskih lokalov se znova odpirajo. Seveda v goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji. Aleksander Pozvek se je odpravil do gostincev in pripravil priročnik, na kaj morate biti pozorni, ko odprete teraso lokala.

icon-expand