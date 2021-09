Veselje v 'rdečem' Kisovcu, Rogliču v čast tudi ognjemet

Primož Roglič, ki je na Vuelto, ki se za razliko od prejšnjih dveh ni končala v Madridu, pač pa v romarskem središču Santiago de Compostela, odšel popolnoma sproščen in brez pričakovanj, je še enkrat več dokazal, da je kolesar, ki piše zgodovino. V rodnem Kisovcu, ki se je obarval rdeče, so že v nedeljo z rdečimi baklami proslavili zmago, njemu v čast so prižgali tudi ognjemet.

