Priprave na zadnje slovo od nogometne legende

Svet nogometa žaluje. Brazilija se je odela v črnino. V 83. letu starosti je po dolgem boju z rakom v bolnišnici Albert Einstein v Sao Paolu umrla nogometna legenda, idol, ikona Pele. Brazilija je po smrti kralja nogometa razglasila tridnevno žalovanje. Zapuščina Peleja oziroma Edsona Arantesa do Nascimenta je ogromna. Najboljši nogometaš vseh časov se je v zgodovino vpisal kot prvi in do zdaj edini nogometaš, ki je z enajsterico Brazilije osvojil tri naslove svetovnega prvaka. Prvega še kot najstnik. Kot nosilec številnih drugih rekordov si je prislužil vzdevek Kralj. Brazilske oblasti so ga pri 21-letih razglasile za narodni zaklad in mu še za časa življenja v Riu de Janeiru postavile muzej.