'Pripravljeni smo stavkati, vse dokler vlada ne bo prisluhnila zahtevam'

Država je še vedno v primežu stavk. Tokrat so stavkali zaposleni na večini upravnih enot. In še vsako sredo bo lahko tako, napovedujejo zaposleni in njihovi sindikati, pripravljeni so namreč stavkati, vse dokler vlada ne bo prisluhnila njihovim zahtevam. Ministrstvo pa na drugi strani torkov sestanek ocenjuje za pozitivnega in dodaja, da stavka doseganje dogovorov le otežuje ter da bi stvari lahko rešili po drugi poti.