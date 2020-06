Pri preprečevanju širjenja virusa je pomembno, da ravnamo samozaščitno

Virus kljub koncu epidemije ostaja med nami, zato lahko pričakujemo nove okužbe. S prestopanjem državnih mej pa obstaja tudi velika verjetnost ponovnega vnosa iz tujine. A ni ob vsakem novem primeru smiselno sprožati velikih preplahov, saj bo to nekaj, na kar se moramo pač navaditi. Je pa smiselno in pametno ravnati samozaščitno in s tem onemogočiti širjenje virusa.