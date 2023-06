Poslovil se je eden največjih. Morda res ne tako učinkovit, kot sta Ronaldo ali Messi, pa vendar nogometaš, ki je zaznamoval dve desetletji nogometnega sveta. "Prišel je trenutek, da nogometu rečem ciao," je po zmagi v zadnjem krogu italijanskega prvenstva njegovega Milana s 3:1 nad Verono sporočil Zlatan Ibrahimović. 41-letni Šved, mama prihaja iz Hrvaške, oče pa Bosne in Hercegovine, je sam sebe imenoval bog nogometa. Bolj kot z nogometnim znanjem in impresivnimi številkami – dosegel je 511 zadetkov v klubih, za katere je igral, ob tem je tudi najboljši strelec švedske reprezentance – je navijače navduševal in jezil s svojimi izjavami in potezami, ki v nogomet niso sodile. A prav to ga je delalo velikega.