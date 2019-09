"Prišel je trenutek resnice, Združeno kraljestvo se bo moralo odločiti, ali bo EU zapustilo z dogovorom ali brez," je v časniku navedel Barnier.

Britanski premier Boris Johnson je jasno napovedal, da brexita, ki je načrtovan za 31. oktobra, tokrat ne bodo preložili. Obenem pa je pozval k spremembam že usklajenega izstopnega dogovora, po katerih bi se Velika Britanija za zdaj zavezala k spoštovanju številnih pravil EU, nato pa bi se v prehodni fazi pogajali o celovitem sporazumu o sodelovanju.

Jabolko spora predstavlja zlasti t.i. severnoirsko varovalo, ki naj bi preprečilo uvedbo nadzora na meji na Irskem otoku. Britanski premier je unijo že pozval k umiku spornega varovala iz izstopnega sporazuma, vendar pa je EU možnost pogajanj o tem vprašanju izključila. "Varovalo je največji kompromis, ki ga EU še lahko ponudi državi nečlanici," je zapisal Barnier.

Kot je še navedel, EU ne more preprečiti Veliki Britaniji, da se odloči za brexit brez dogovora. "Ne bi pa razumel logike takšne odločitve, saj bi iste probleme morali rešiti po 31. oktobru,"je pojasnil.

Brglez podprl poziv komisiji, naj preuči suspendiranje dela britanskega parlamenta

Evropski poslanec Milan Brglez(SD/S&D) se je medtem pridružil pozivu skupine Evropskih poslancev, naj Evropska komisija preuči pobudo britanskega premierja Borisa Johnsona za suspendiranje dela britanskega parlamenta in ugotovi, ali je v skladu z evropsko zakonodajo.

"Gre za žalosten dan za razvoj demokracije in vladavine prava v britanski in vseevropski zgodovini. Parlamenti so bistvo demokratične ureditve države in nosilci demokracije v vsaki državi. Zato je treba njihovo delo ter ugled krepiti in ne omejevati," se je zavzel Brglez.

"Razlike v pogledih na razvoj demokracije obstajajo in bodo obstajale, napačno pa je, če stran, ki je politično močnejša, moč argumentov nadomesti z argumentom moči ter vzvode, ki jih ima, uporabi zoper demokracijo in demokratične postopke. Britanska vlada je po mojem mnenju storila prav to," je še dodal evropski poslanec iz Slovenije.

Zato se je, kot je sporočil, pridružil pozivu Evropski komisiji, ki ga je pripravil britanski poslanecAnthony Hook (RE). Gre za poziv komisiji, da preuči morebitne kršitve Pogodbe o delovanju EU. Evropsko komisijo med drugim opozarjajo na pomen vladavine prava in jo sprašujejo, ali namerava podobno kot že v drugih primerih tudi proti Veliki Britaniji uvesti postopek zaradi kršenja temeljnih vrednot načel EU in sprožiti postopek po 7. členu Pogodbe o EU. Od komisije pričakujejo, da se opredeli v kar najkrajšem možnem času.

Johnson je v sredo predlagal začasno prekinitev dela britanskega parlamenta, ki ga je kraljica Elizabeta II. odobrila. Prekinitev se bo začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra. Končala se bo le dva tedna pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz unije, s tem pa praktično onemogočila nasprotnikom brexita brez dogovora, da po zakonodajni poti to preprečijo.