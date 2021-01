'Prisilno upokojevanje': sindikati vložili zahtevo po presoji ustavnosti

500 poizvedb je že prišlo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali posamezni delavci izpolnjujejo pogoje za odpoved delovnega razmerja. Vlada je namreč v interventnem zakonu PKP 7 sprejela zakon, po katerem lahko delodajalec brez navedbe razloga odpusti delavca, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, to je 40 let delovne dobe in 60 let starosti. Sindikati so na ta del zakona vložili pritožbo na Ustavno sodišče, saj da gre s prisilnim upokojevanjem za kršitve vsaj štirih členov Ustave, od tega, da starost ne more biti razlog za odpoved brez razloga do neenake obravnave.