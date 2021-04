Prisotnost koronavirusa v Sloveniji analizirajo tudi v sedmih čistilnih napravah

Konec prejšnjega leta smo tudi v Sloveniji namreč začeli z nadzorovanjem količin koronavirusa v kar sedmih čistilnih napravah. "Sedaj to izvajamo na večini čistilnih naprav enkrat na teden, na ljubljanski pa tudi dvakrat oziroma trikrat na teden," je pojasnila vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo Maja Ravnikar . Gre za tako imenovano komplementarno metodo sledenja epidemiologiji, kar pomeni, da se dobljene podatke interpretira v soodvisnosti s podatki testiranj. Ravnikarjeva še dodaja: "To je dobro pomagalo drugim metodam sledenja na pacientih, na ljudeh."

Metoda se je do zdaj izkazala za učinkovito, saj lahko z njo strokovnjaki v raziskavo zajamejo celotno populacijo raziskovanega območja. Z analizo vzorcev iz čistilnih naprav lahko torej potrdijo prisotnost virusa tako pri tistih, ki so oboleli, kot pri tistih, ki simptomov sploh še nimajo. "Poleg tega pa lahko tudi iščemo mutacije, ki so povezane z novimi različicami,"je razložila Ravnikarjeva. A pri tem gre za pilotno raziskavo, pri kateri so v ospredju trendi poteka epidemije, ne vsak vzorec posamično. "Slabost je tukaj ta, da vsaka točka, ki jo izmerimo, sama po sebi ne pomeni veliko, torej rast okužb ali pa padec, recimo. Malo na daljše obdobje gledamo trende v nekaj tednih, kaj se dogaja,"je povedala Ravnikarjeva.

Odpadne vode so ogledalo družbe

Količina virusa v odpadnih vodah nam sama po sebi pravzaprav ne pove veliko, razlaga Ravnikarjeva. "V odpadni vodi je poleg vode iz gospodinjstev, sanitarij, tudi industrijska voda zaradi dežja, tako da je treba gledati tudi količino in to je seveda povezano s tem, kakšna so razmerja med gospodinjstvi in drugimi vodami," razlaga Ravnikarjeva. In prav zato analiza teh vzorcev ni tako preprosta.

So pa dobljeni rezultati precej zgovorni in hitrejši. Z njimi lahko napovemo, kako bo s številom okuženih veliko prej, preden jih odkrijejo s testiranjem. "Kar lahko rečem je le to, da so količine res velike, kar pomeni, da virusa cirkulira res veliko,"je dodala Ravnikarjeva.O preseženih vrednostih koncentracije koronavirusa v odpadnih vodah poročajo vse pogosteje z vseh koncev Slovenije in prav zato so ponekod že začeli s pospeševanjem testiranja.