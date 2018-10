Pristanek v morju zahteval smrtno žrtev

Kot smo poročali, se je v petek na mikronezijskem otoku Weno zgodila nenavadna nesreča. Pilot boeinga 737-800 novogvinejske letalske družbe Air Niugini je zgrešil sicer zelo kratko pristajalno stezo in letalo je končalo v laguni.

Potnike so v nekaj minutah s svojimi čolni rešili lokalni ribiči in poročali so, da žrtev ni bilo. Žal pa se je izkazalo, da to ne drži. Eden od potnikov je ostal pogrešan in v ponedeljek so z omenjene letalske družbe tudi uradno sporočili, da so našli njegovo truplo.