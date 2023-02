"Nismo vreče krompirja, da bi nas kar tako prodali na tržnici," se je lahko bralo na transparentih in tudi, da naj raje kot sobarice outsourcajo upravo. Sobaricam namreč teče zadnji dan zaposlitve pri Sava Turizmu, potem pa jih bo prevzel zunanji izvajalec Aktiva čiščenje. Večina je bila podjetju predana celo svoje življenje, med njimi je tudi gospa, ki je zaradi strahu pred posledicami želela ostati anonimna. Že 28 let dela kot sobarica, pogoji pa so vse slabši, razlaga, eno sobo mora v red spraviti v dobrih 10 minutah, pa čeprav ji po normativih pripada 20 do 25 minut. In tako kot druge je tudi sama prepričana, da bo pri zunanjem izvajalcu le še težje. Pristojni so nas pustili na cedilu, so še dejale sobarice, ki so po dopoldanskih pogovorih z upravo Sava Turizma na stavko prišle le še bolj razočarane. In kaj na vse to pravi uprava?