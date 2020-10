Vrata lokalov ostala odprta, saj so pristojni zamujali z objavo odloka

V goriški in primorsko-notranjski regiji, ki ju je NIJZ razglasil za rdeči, so nekateri lokali kljub temu ostali odprti. Gostinci so pravzaprav zelo dobro prebrali vladne odloke, kajti novi ukrepi začnejo veljati šele, ko so objavljeni v uradnem listu. In ker so pristojni s tem zamujali, so gostinci povsem legalno odprli vrata svojih objektov. Ministrstvo za gospodarstvo ob tem opozarja, da s takim ravnanjem res niso v prekršku, bodo pa, če ne bodo lokale zaprli dan po objavi odloka v Uradnem listu RS.