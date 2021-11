Pritisk na bolnišnice se stopnjuje: poleg pomankanja opreme težava tudi v pomankanju kadra

Še kar pa se zdi, da vse višje številke in vsak dan grozljivejši podatki marsikomu ne pomenijo dovolj, da bi se začeli zavedati, da sta za uspešno obvladovanje epidemije res potrebna dosledno upoštevanje ukrepov in to, česar ne moremo poudariti dovolj – cepljenje. Vsak dan bolj se namreč stopnjuje tudi pritisk na bolnišnice, kjer pa glede na napovedi v prihodnjih tednih težava ne bo le oprema.

icon-expand