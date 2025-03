"Prva stvar, ki jo svetujemo vladi, je to, da pregleda vse razpise, ki jih imajo ministrstva na mizi za raznorazne študije, za proučevanje spolov, za proučevanje večje vključenosti, za opolnomočenje nevladnih organizacij," je dejal predsednik SDS Janez Janša. "Vsaka zdrava demokracija želi imeti aktivno civilno družbo," tako se na izjave Janše odzivajo nekateri okoljski nevladniki. "Zato ker to dela boljšo politiko, boljše politične odločevalce in navsezadnje tudi boljšo družbo," pravi Gaja Brecelj.

Slovenija sicer okoljskim nevladnim organizacijam preko projektnih razpisov namenja zgolj en odstotek vseh sredstev, ki so namenjena nevladnim organizacijam. "To so razpisi, ki jih razpiše država in so v interesu države. Zato tudi tak razpis razpiše. To je navsezadnje nekaj kar podpira cilje države in je v interesu celotne družbe," dodaja Brecelj.

Prav zato, da je ohranitev financiranja nujna. Podobno za svoje delovanje, opravljanje storitev za invalidne osebe do katerih so te zakonsko upravičene menijo v Zvezi Sonček. Pa tudi, da bi denar namesto pri nevladnikih država lahko iskala drugje. "Če se spomnimo, kako potekajo javna naročila v Sloveniji, kako so se kupovale žilne opornice, kako se je kupovala pravosodna palača, to je samo nekaj primerov, ki kažejo na možnost racionalnejše porabe," pravi Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček.

Da nevladne organizacije opravljajo storitve, ki bi jih sicer morala država, izpostavljajo tudi v društvo Parada ponosa, kjer med drugim mladim pomagajo pri vstopanju na trg dela. "Vsak evro, ki ga NVO nameni, se običajno 10x ali več obrestuje, iz vidika tega koliko bi državo stalo, če posamezen človek, posamezna mlada oseba postane t. i. socialni problem in koliko potem neki socialni transferji, podpora za tako osebo, ki izpade iz sistema, stanejo," izpostavi predsednica društva Parada Ponosa Simona Muršec.

Nevladniki pa še: "Sredstva iz našega proračuna so premajhna, da bi z njimi nadomestili manko v obrambnem proračunu."