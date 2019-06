Privlačna embalaža, a vsebina vse prej kot zdrava

Risane figure, junaki iz risank in filmov, žive barve … Vse to so privlačni elementi, ki se pogosto pojavljajo na embalažah prehranskih izdelkov, namenjenih otrokom. A žal so rezultati nove raziskave Inštituta za nutricionistiko pokazali, da ima kar 93 % tovrstnih prehranskih izdelkov manj ugodno hranilno sestavo. Starši naj bodo pri nakupu pozorni, da ne bo vsebnost sladkorjev, soli in nasičenih maščob previsoka.

Rezultati nove raziskave Inštituta za nutricionistiko, ki so bili objavljeni tudi v ugledni znanstveni reviji Nutrients, so precej skrb vzbujajoči. Glavna ugotovitev je, da ima večina živil, ki na embalaži prikazujejo otrokom privlačne elemente, pogosto izrazito manj ugodno hranilno sestavo. Privlačne vsebine se največkrat pojavljajo na žitaricah za zajtrk, sladkarijah in sladoledih.

Živila z otrokom privlačno embalažo imajo pogosto več sladkorjev, soli in nasičenih maščob. FOTO: Dreamstime

Kot pojasnjujejo, prehrana v otroštvu zaznamuje prehranske navade v odrasli dobi, saj se že v otroštvu izoblikujejo močne preference do okusov in tudi do blagovnih znamk. Pri izboru živil imata pomembno vlogo ravno oglaševanje in način predstavljanja posameznih prehranskih izdelkov. Učinkom oglaševanja so še posebej podvrženi otroci, zlasti, kadar je način predstavljanja izdelkov takšen, da je otrokom privlačen in se z njim zlahka poistovetijo. Njihovo pozornost hitro pritegnejo različne risane figure in junaki, ki jih otroci poznajo iz risank in filmov. Različne raziskave so namreč potrdile, da so otroci bolj naklonjeni prehranskim izdelkom z njim privlačnejšo embalažo, saj so prepričani, da so tovrstni izdelki okusnejši in bolj zabavni od ostalih, pravijo na inštitutu. A dolgoročno ima takšno predstavljanje živil lahko škodljive vplive, predvsem kadar gre za prehranske izdelke z manj ugodno hranilno sestavo. Mednje sodijo živila z visoko vsebnostjo sladkorja, maščob in soli, ki naj jih otroci ne bi uživali pogosto oz. v večjih količinah.

Pri izbiri živil je pomembno preveriti seznam sestavin ter hranilno sestavo, še posebej vsebnost sladkorjev, soli in nasičenih maščob.

Na Inštitutu za nutricionistiko so zato v okviru državnega raziskovalnega projekta "Sladkor v prehrani", ki ga financirata Ministrstvo za zdravje in Javna agencija za raziskovalno dejavnost, pregledali več kot 10.000 prehranskih izdelkov s slovenskega tržišča. V okviru projekta so tudi vrednotili hranilno sestavo živil oziroma so se osredotočili na količino dodanih sladkorjev v živila, ki so pogosta sestavina predpakiranih živil. Njihov visok prehranski vnos poveča tveganje za zobno gnilobo, prekomerno telesno maso, sladkorno bolezen in druge zdravstvene težave.

Starši naj bodo pozorni na hranilno sestavo živil. FOTO: Dreamstime