Zavod za zaposlovanje od delodajalcev že od četrtka zbira vloge za povračilo nadomestil plač zaradi višje sile in čakanja na delo, samo v petek so jih denimo zabeležili 85 za 448 oseb. In če ste tudi sami kot delodajalec v podjetju ostali brez delavcev, ki so morali zaradi odpravljanja škode ali zavarovanja življenja ostati doma ali pa zaradi posledic poplav na povratek na delo še čakajo, vam država z ukrepi novega intervencijskega zakona hiti na pomoč.

