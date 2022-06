Prižig sveče na kraju nesreče: 'Praznoval bom prvi rojstni dan'

Ure v zadnjem letu šteje drugače fotograf naše medijske hiše Miro Majcen, ki je pred enim letom preživel strmoglavljenje letala, v katerem je njegov prijatelj pilot umrl, Majcen pa je hudo poškodovan nesrečo preživel. Pred dobrim tednom se je skupaj z Pijateljem vrnil iz Češke, kamor se je odpeljal sam, z namenom, da se zahvali vsem, ki so mu pomagali, da je preživel. Z vaščani, ki so bili prvi na kraju nesreče, si je ogledal mesto strmoglavljenja z zdravniki gledal fotografije hudo poškodovanega telesa. Poslovil se je tudi od svojega prijatelja in mu v spomin na kraju nesreče prižgal svečko. Plamen sveče, drugačne, bo v teh dneh pihal tudi sam, saj pravi, da se je lani na novo rodil in da bo kmalu praznoval prvi rojstni dan.