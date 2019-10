Priznal 93 umorov in postal najbolj množičen serijski morilec v ZDA

Samuel Little, ki je bil obsojen zaradi treh umorov in prestaja dosmrtno zaporno kazen, je priznal, da je med leti 1970 in 2005 umoril več kot 90 ljudi, večinoma temnopoltih žensk z roba družbe. Verjel je, da ga ne bodo našli, saj si je za žrtve izbiral večinoma prostitutke in odvisnice od drog, katerih izginotja FBI ni preiskoval, na roko pa mu je šel tudi njegov nomadski stil življenja.

79-letni Samuel Little v Kaliforniji od leta 2012 prestaja zaporno kazen zaradi umora treh žensk. Obsojen je bil na več dosmrtnih zapornih kazni, detektivom pa je v zadnjem letu priznal, da je po celotnih ZDA med 1970 in 2005 umoril še vsaj 90 žensk.

FOTO: FBI

Po potrjenih priznanjih postal najbolj množičen serijski morilec v ZDA FBI je zdaj sporočil, da kriminalisti in preiskovalci verjamejo, da so vsa priznanja kredibilna, 50 so jih tudi že preverili in potrdili. S tem je postal serijski morilec z največ žrtvami v zgodovini ZDA. Preiskovalcem je povedal, da je večino od 93 žensk, večinoma temnopoltih, zadavil. Večine žrtev nikoli niso našli, njegove zločine pa FBI še vedno preiskuje.

Litlle je veliko svojih žrtev tudi narisal. FOTO: FBI

FBI je javno objavil tudi Littlove risbe, na katerih so portreti žensk, ki bi lahko bile njegove žrtve, natančni datumi, kdaj je Little te risbe narisal, pa ni znan. Preiskovalci verjamejo, da jih je risal po spominu. Na posnetkih, ki jih je objavil FBI, zelo podrobno opisuje ženske, za katere trdi, da jih je umoril. Zaradi nomadskega življenja in izbire žrtev ga dolga leta niso našli Policisti so potrebovali več let, da so mu prišli na sled, kljub temu, da je bil večkrat obravnavan in priprt zaradi manjših prekrškov ali kaznivih dejanj. Razlogi za to naj bi tičali v njegovem nomadskem načinu življenja, saj se je redno selil iz kraja v kraj in iskal ranljive ženske.

Littla so policisti v preteklosti velikokrat obravnavali, ampak nikoli mu niso prišli na sled pri katerem od umorov. FOTO: FBI

Preiskovalci verjamejo, da so bile njegove žrtve večinoma ženske z roba družbe, predvsem narkomanke in prostitutke, katerih smrti FBI ni preiskoval. Njihove smrti so večinoma obravnavali kot predoziranje, kot nesreče ali smrt v nepojasnjenih okoliščinah. Nekaj trupel niso nikoli našli. Kriminalistični analitik FBI Christie Palazzolo je za NBC News dejal, da je Samuel Little več let verjel, da ga ne morejo ujeti, ker da nihče ne šteje in pogreša njegovih žrtev. "Čeprav je že v zaporu, je pomembno, da iščemo pravico za njegove žrtve in zapremo kolikor primerov lahko," je še povedal. Prejšnji najbolj množičen serijski morilec v ZDA je umoril 49 ljudi

Samuel Little. FOTO: AP